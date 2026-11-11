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$2 Jewelry Sale- Shine with Purpose

$2 Jewelry Sale- Shine with Purpose

Come Join us and shop our thousands of beautiful pieces of costume, vintage, designer, and stamped jewelry. All JUST $2 EACH! All money raised goes right back to supporting the mission and outreach in our local community!

Christ UMC
Every week through Nov 22, 2026.
Sunday: 09:00 AM - 02:00 PM
Thursday: 09:00 AM - 07:00 PM
Friday: 09:00 AM - 07:00 PM
Saturday: 09:00 AM - 07:00 PM
Christ UMC
5757 Starr Extension
Oregon, Ohio 43616