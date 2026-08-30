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Amy Fedel Memorial Benefit Concert

Amy Fedel Memorial Benefit Concert

Benefit concert for MADD, EFM, and BIAMI in honor of Amy Fedel. Music is provided by Jeff and the Deck Chairs (classic rock), Five Miles More (jazz and standards) w/s/g Patti Jarosz and Ted Maciag. Also features the Singalong Jukebox.

Interfaith Center for Spiritual Growth
15
07:30 PM - 09:30 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

everythingMDoes,LC
7344787207
mfedela2@gmail.com
http://amyandlisa.fedel.com
Interfaith Center for Spiritual Growth
704 Airport Blvd, Suite 1
Ann Arbor, Michigan 48108
7344787207
mfedela2@gmail.com
https://interfaithspirit.org/