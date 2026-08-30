Amy Fedel Memorial Benefit Concert
Amy Fedel Memorial Benefit Concert
Benefit concert for MADD, EFM, and BIAMI in honor of Amy Fedel. Music is provided by Jeff and the Deck Chairs (classic rock), Five Miles More (jazz and standards) w/s/g Patti Jarosz and Ted Maciag. Also features the Singalong Jukebox.
Interfaith Center for Spiritual Growth
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07:30 PM - 09:30 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
everythingMDoes,LC
7344787207
mfedela2@gmail.com
Interfaith Center for Spiritual Growth
704 Airport Blvd, Suite 1Ann Arbor, Michigan 48108
7344787207
mfedela2@gmail.com