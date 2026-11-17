Darkness On The Edge of Hamtown
Darkness On The Edge of Hamtown
1 night, 30 artists, 1 Springsteen song each all to benefit Planet Ant and Ghost Light. Tickets are now on sale. Door 7 PM Concert 8 PM. Tickets are now on sale.
Ghost Light
15-15
08:00 PM - 11:59 PM on Sun, 17 Jan 2027
Event Supported By
Creative Ward
abbondi1155@hotmail.com
Artist Group Info
Mike Ward: Psychosongs
syko5478@gmail.com
Ghost Light
2314 Caniff StreetHamtramck, Michigan 48212
bookingghostlight@gmail.com
https://www.eventbrite.com/e/emily-rose-mike-ward-and-monte-pride-live-ghost-light-tickets-1617877718809?aff=ebdsshcopyurl&utm-source=cp&fbclid=IwY2xjawMj28NleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFLRHZyUmpBVUp5bGduU2lUAR4WXbeUSEgoz85rNxGsV_VZBZ9bOVZ1bOxzqDUTti2qJF0vaLtS-Z6fx80K0g_aem_LKK_-LFVb8XictycIHg-KQ&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing