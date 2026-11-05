SNOW! Ypsilanti Community Choir Winter 2026 Concert
SNOW! Ypsilanti Community Choir Winter 2026 Concert
The Ypsilanti Community Choir cordially invites you to its Holiday Concert, “Snow,” on Thursday, December 10, 2026, at 7:30 pm at Towsley Auditorium, on the campus of Washtenaw Community College, 4800 East Huron River Drive, Ann Arbor, MI. Our concert pieces include “Snow,” “Fum, Fum, Fum,” “In December, as well as a carol singalong. The choir is directed by Ariel Toews-Ricotta and it accompanied by Maria Cimarelli
Towsley Auditorium
07:30 PM - 09:30 PM on Thu, 10 Dec 2026
Event Supported By
Ypsilanti Community Choir
7346464210
Msanford2010@gmail.com
Artist Group Info
backupchefty2005@gmail.com
Towsley Auditorium
Washtenaw Community CollegeYpsilalnti, Michigan 48197
7346464210
Msanford2010@gmail.com