Club 750 Music: Brittany Davis
Club 750 Music: Brittany Davis
Brittany Davis is a critically acclaimed Seattle-based musician, vocalist, and multi-instrumentalist signed to Loosegrove Records, the label co-founded by Pearl Jam guitarist Stone Gossard. Blind since birth, Davis is a key member of Gossard’s band Pointed Shield and has been lauded for their soulful, genre-bending solo work.
Igniting souls and spirits.
Club 750 performances feature an intimate, club–style escape. Enjoy handcrafted cocktails, delicious food served tableside, and catch today’s brightest rising stars up close.
Wharton Center for Performing Arts
$60
07:00 PM - 11:59 PM on Wed, 6 Jan 2027
Wharton Center for Performing Arts
750 E Shaw LnEast Lansing, Michigan 48824
5174322000